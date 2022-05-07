4 milyona yakın Rus ülkesini terk etti; Türkiye'ye kaç kişi gitti?

Federal Güvenlik Servisi FSB, yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 880 bin Rusya vatandaşının ülkeden ayrıldığını açıkladı. Türkiye'ye giden Rusya vatandaşlarının sayısı ise 363 bin 800.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra ülkesini terk eden Rusların sayısında büyük artış var...

Geçtiğimiz yıla kıyasla en büyük artış Gürcistan'a gidenlerde. Açıklanan verilere göre, Rusya'dan Gürcistan'a gidenlerin sayısı 5 kat artarak 38 bin 281'e yükseldi. Ermenistan'a gidenlerin sayısı da 3 katın üstüne artış gösterdi ve 134 bin 129 oldu.



Azerbaycan'a gidenlerin sayısı 20 binlerden 56 bin 475'e, Özbekistan'a gidenlerin sayısı 15 binlerden 53 bin 84'e yükseldi. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 9 bine yakın Rusya vatandaşını misafir eden Tacikistan da bu yıl 40 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Baltık ülkelerine giden Rusların sayısı da dörde katlandı. Estonya'ya 125 bin, Letonya'ya 25 bin ve Litvanya'ya 48 bin kişi gitti.



Rusya'dan Kazakistan'a gidenler de iki katına çıkarak 204 bin 947 oldu. İlk çeyrekte Rusya'dan Ukrayna'ya gidenlerin saysı geçtiğimiz yılın sadece biraz üzerinde: 328 bin 435.



Sayısal bazda Rusya vatandaşlarının en çok gittiği ülke 744 bin 548 kişiyle Abhazya.



Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere giden Rusya vatandaşlarının sayısının da arttığı dikkat çekti.



Ülkeden ayrılanların ne kadarının temelli gittiği, ne kadarının turistik amaçlarla ayrıldığı bilinmiyor.

Kaynak: Turkrus.com .