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38 yıl önce kaybolan askerin cesedi bulundu

Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'daki Siachen Buzulu bölgesinde devriye gezerken düşen çığda kaybolan askerin ceset kalıntılarının 38 yıl sonra bulunduğunu açıkladı.

1 Saat Önce
2022-08-16 10:59:38
38 yıl önce kaybolan askerin cesedi bulundu

Hindistan'da Uttarkand eyaletinden üst düzey yetkili Manish Kumar, 38 yıl önce kaybolan Chandrashekhar Harbola'ya ait ceset kalıntılarının bulunduğunu ve memleketine getirileceğini söyledi.

Kumar, ölen kişinin kimliğinin yaka kartındaki numaradan tespit edildiğinin bilgisini verdi.

1984 YILINDA ÇIĞA YAKALANDI VE KAYBOLDU

Hindistan Savunma Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Chandrashekhar Harbola, 1984'te Siachen Buzulu'nda bir devriye operasyonu sırasında çığa yakalanmış ve kaybolmuştu. .

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