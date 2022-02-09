350 sanatçı ve yazardan Rusya'ya tepki
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krize sanat ve edebiyat camiasından 350 kişi ortak bir açıklama ile tepki gösterdi.
2022-02-09 08:39:25
Dünyanın dört bir yanından bir araya gelen 350 yazar ve sanatçının imza attığı mektupta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "askeri tehdidi" reddedildi.
Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "saldırganlığına kararlı bir şekilde" karşı çıkılan yazıda siyasi liderlere de çağrıda bulunuldu.
Alman sanatçıların girişimi ile kaleme alınan mektup, Rusya'daki Alman medya kuruluşu Deutche Welle'ye yönelik yasağın ardından geldi.
Rusya, Almanya'da Russia Today'in yasaklanmasının ardından "misilleme" olarak Alman kamu yayıncısının Moskova ofisini kapatmıştı.
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