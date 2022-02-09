350 sanatçı ve yazardan Rusya'ya tepki

Dünyanın dört bir yanından bir araya gelen 350 yazar ve sanatçının imza attığı mektupta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "askeri tehdidi" reddedildi.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "saldırganlığına kararlı bir şekilde" karşı çıkılan yazıda siyasi liderlere de çağrıda bulunuldu.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; mektupta "Rusya ile diyaloğu destekliyoruz, ancak Rus birliklerinin Ukrayna sınırından derhal ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep ediyoruz" denildi.

Metinde, "Münih Anlaşması'ndan seksen yıl sonra Avrupa'nın egemen topraklarının işgalle tehdit edildiği gerçeğini sessizce kabul etmek mümkün değil" diyen sanat ve edebiyat dünyası, "Dayanışmamız ve saygımız Ukrayna, Belarus ve Rusya'daki tüm demokratik mücadeleye gidiyor" mesajını paylaştı.

"Her tür faaliyet, açıklama ya da gösteri dünyayı değiştirir" diyen Alman sanatçı Ulrich Schreiber, Rusça ve Ukraynaca'ya çevrilen mektubun iki ülke medyasına dağıtıldığını söyledi.



Alman sanatçıların girişimi ile kaleme alınan mektup, Rusya'daki Alman medya kuruluşu Deutche Welle'ye yönelik yasağın ardından geldi.



Rusya, Almanya'da Russia Today'in yasaklanmasının ardından "misilleme" olarak Alman kamu yayıncısının Moskova ofisini kapatmıştı.