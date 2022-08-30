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30 yıldır kayıp! Azerbaycan dünyaya seslendi: Baskı yapılsın

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulması için uluslararası kamuoyuna Ermenistan'a baskı yapma çağrısında bulundu.

10 Saat Önce
2022-08-30 18:43:54
30 yıldır kayıp! Azerbaycan dünyaya seslendi: Baskı yapılsın

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1. Karabağ Savaşı'nda kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbetine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bayramov paylaşımında çağrıda bulundu:

"Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu yaklaşık 30 yıldır kayıp olan 3 bin 890 Azerbaycanlının akıbeti bilinmiyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için Ermenistan'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz." .

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