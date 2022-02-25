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30 bin Ukraynalı Polonya'ya geçti

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan 30 bin kişinin Polonya'ya geçtiği duyuruldu.

1 Saat Önce
2022-02-25 17:36:11
30 bin Ukraynalı Polonya'ya geçti

Polonyalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden sonra dünden bu yana yaklaşık 30 bin kişinin, Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini, bu kişilerin neredeyse yarısının mülteci konumunda olduğunu bildirdi.

Polonya Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü, "Şimdiye kadar gelen kişilerin yaklaşık yarısı savaştan kaçtıklarına dair sözlü açıklamalar yaptı. Bunlar savaş mültecisi olarak kabul edilmesi gereken insanlar. Yerel prosedürlere göre Polonya'ya kabul edilecekler." diye konuştu.

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Polonya'da yaşayan Ukraynalıların da sınıra giderek Ukrayna'dan gelen yakınlarını ve dostlarını karşıladıkları görüldü.

Polonya, Ukrayna'dan kaçan üçüncü ülke vatandaşlarının da memleketlerine geri gönderilmesi çalışmalarına yardım ediyor.

Polonya'nın ilk aşamada mültecilere yiyecek, tıbbi yardım ve bilgi sağlanması için 8 kabul noktasını açtığı duyurulmuştu.

Bu arada Polonya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yerel saatle 14.00'te yürürlüğe giren karar için Aeroflot gibi hava yolu şirketlerinin, Polonya havaalanlarından kalkış ve inişlerinin, ayrıca Polonya üzerinden diğer ülkelere uçuşlarının yasaklandığını söyledi. AA .

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