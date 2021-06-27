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3 yıldır tutuklu olan iki kadın aktivist serbest

Suudi Arabistan'da insan hakları alanlarında yürüttükleri faaliyetler gerekçesiyle yaklaşık üç yıldır cezaevinde tutulan Semar Bedevi ile Nesime es-Sade tahliye edildi.

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27.06.2021 15:50:53
3 yıldır tutuklu olan iki kadın aktivist serbest

Suudi Arabistan'da insan hakları alanlarında yürüttükleri faaliyetler gerekçesiyle yaklaşık üç yıldır cezaevinde tutulan Semar Bedevi ile Nesime es-Sade tahliye edildi.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu düşünce mağdurlarının haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, insan haklarını savunma alanında faaliyet yürütmekle suçlanan ve Ağustos 2018'de tutuklanan Bedevi ile Sade'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Londra'da raporlar yayınlayan bir ekiple Suudi Arabistan'daki insan haklarıyla ilgili uygulamaları belgeleyen "El-Kıst (Al Qst) İnsan Hakları Kuruluşu" da yaptığı yazılı açıklamada, Bedevi ve Sade'nin tutukluluk sürelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldıklarını doğruladı.

Suudi Arabistanlı yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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