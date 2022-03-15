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3 ülkenin başbakanları saldırı altındaki Kiev'de!

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldiği bildirildi.

18 Dakika Önce
2022-03-15 21:47:25
3 ülkenin başbakanları saldırı altındaki Kiev'de!

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Rus saldırıları altındaki Kiev'e geldiği duyuruldu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Morawiecki, Başbakan Jansa, Başbakan Fiala, Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına bugün Kiev'e geldi. Ukrayna'nın gerçek dostlarının cesareti. Ukrayna'ya desteği ve Rus saldırganlığına karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

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