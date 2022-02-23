3 Ülkeden daha Rusya'ya yaptırım kararı
Japonya, Kanada ve Avustralya da, Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurarak, 'kördüğüm çözecek çabalara dönmesi çağrısı' yaptı.
2022-02-23 08:06:03
Rusya'ya yaptırım kararlarının arkası kesilmiyor. 3 ülke daha Rusya'ya yaptırım kararı aldı. Yaptırım kararı alan ülkeler arasına Japonya, Kanada ve Avustralya da katıldı.
Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldı.
Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.
Kişida, bu bölgelere yönelik ithalat ve ihracatın askıya alınacağını ve Japonya içinde Rusya'ya ait yeni tahvil ticaretinin yasaklanacağı da sözlerine ekledi.
Rusya'nın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden" hamlelerini bir kez daha "kınadığını" bildiren Kişida, gidişatın kötüye gitmesi halinde ek önlemlerin ivedilikle planlanacağını belirtti.
Japon Başbakan, "Rusya'ya, diplomatik teamüller yoluyla kördüğümü çözecek çabalara geri dönmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerinin tanınması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.
Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.
Bir yaptırım kararı da Kanada'dan
Kanada, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma ve bölgeye asker görme kararına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırım kararları aldığını duyurdu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeyerek Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanıyan Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
"Rusya'nın küstah provokasyonları dünyadaki güvenlik ve barış için bir tehdittir." diyen Trudeau, Kanada'nın "Rus saldırganlığı" karşısında NATO'yu desteklemek için Letonya ve çevredeki bölgeye ek olarak 460 kadar Kanada Silahlı Kuvvetleri üyesi gönderdiğini söyledi.
Kanada Başbakanı, ekonomik yaptırımların ilk aşamasında Kanadalıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanıdığı ayrılıkçı bölgeler, Donetsk ve Luhansk ile tüm finansal anlaşmalardan menedeceğini bildirdi.
Trudeau ayrıca, yaptırımların ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına oy veren Rus Parlamentosu üyelerini de hedef alacağını ve Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almalarının yasaklayacağını kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden da Washington'un Rusya'nın askeri bankasına ve finans kuruluşu VEB'ye karşı "tam blokaj yaptırımları" kararı aldığını duyurmuştu.
Washington ayrıca, ilerleyen günlerde Rus seçkinlerine ve aile yakınlarına da yaptırımlar uygulayacağını ve Moskova'nın Ukrayna'daki saldırganlığını sürdürmesi halinde daha sert cezaları devreye sokacağı uyarısında bulunmuştu.
Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Kiev yönetimine rağmen Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi pazartesi günü imzalamıştı.
Avustralya'da yaptırım kervanına katıldı
Başbakan Morrison, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıyan Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımların görüşüldüğü Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısının ardından, alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.
Avustralya'nın, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine seyahat yasakları ve mali yaptırımlar uygulayacağını bildiren Morrison, "Avustralya her zaman zorbalara karşı durur ve biz Rusya'ya karşı duracağız. Avustralya derhal bazı Ruslara yaptırım uygulayacaktır." dedi.
"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin fiilen başladığını" kaydeden Morrison, Rus devlet bankası ve bağlantılı diğer bankalara da yaptırım uygulanacağını söyledi.
"Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgalin, 24 saat içinde başlayabileceğini" belirten Morrison, ülkesinin siber güvenlik konusunda harekete geçmeye başladığını ve karşı hamlelere hazırlanacağını ifade etti.
Morrison, daha kapsamlı yaptırımların, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri Donetsk ve Luhansk'ta telekomünikasyon, petrol, gaz ve askeri rezervler de dahil olmak üzere, birçok sektörde sermayeye erişimi bulunan kurumlara uygulanacağını belirtti.
Avustralya Göç Bakanı'ndan, Ukraynalıların ülkesine yaptığı insani vize başvurularının hızlandırılmasını istediğini aktaran Morrison, en büyük endişesinin, Ukraynalılar ve Ukrayna asıllı Avustralyalılar olduğunu dile getirdi.
Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Kiev yönetimine rağmen Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi pazartesi günü imzalamıştı.
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