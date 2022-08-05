3 tahıl gemisi daha yola çıktı

MSB, Toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda'ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı...

MSB, tahıl yüklü gemilerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navistar" isimli gemi Odesa Limanı'ndan hareket etti. Gemi İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

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