3 kız kardeş, aynı adamla evlendi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde türüne az rastlanacak bir olay yaşandı. Luwizo isimli kişi üçüz kız kardeşlerden aynı gün evlilik teklifi aldı. Hiçbirini kırmak istemeyen Luwizo üçüyle de aynı gün evlendi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ikamet eden Luwizo'nun 3 kardeş ile birden dünyaevine girmesi herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

Üçüz kardeşler, Luwizo'ya evlenme teklif edince kararsız kalan Luwizo, 3 kardeşle aynı anda evlendi.

Genç adam, olayın nasıl geliştiğine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre ilk olarak Natalie isimli kızla tanışıp sevgili olduklarını belirten Luwizo, daha sonra diğer 2 kardeşle tanıştığını ve onların da kendisinden hoşlanmaya başladığını söyledi.

"GÜZELLİKLERİ KARŞISINDA ÇARESİZ KALDIM"

3 kız kardeşin kendisine aynı anda evlilik teklif ettiğini belirten Luwizo, "Evlilik kararının çok zor olduğunu biliyordum. Ancak 3'ü de aynı güzellikte olduğu için hiçbirinden vazgeçemedim" ifadelerini kullandı.