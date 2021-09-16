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TIMETURK / DÜNYA / 3 günlük uzay seyahati başladı

3 günlük uzay seyahati başladı

Amerikan SpaceX şirketi, ilk kez içinde astronot olmayan bir roketle 4 yolcuyu Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi. Uzay yolcularının dünya yörüngesinde 3 günlük tur gerçekleştirmesi bekleniyor.

2 Saat Önce
2021-09-16 07:42:19
3 günlük uzay seyahati başladı

Tamamı sivillerden oluşan 4 uzay yolcusu geri sayımla uzaya fırlatıldı.

Amerikan SpaceX şirketi, ilk kez içinde astronot olmayan bir roketle 4 yolcuyu Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Fırlatma başarıyla gerçekleşti. Uzay yolcularının dünya yörüngesinde 3 günlük tur gerçekleştirmesi bekleniyor.

Uzay turizminin önü açılabilir

Yolcular arasında 42 yaşındaki eski bir kadın savaş pilotu ile uçuş için düzenlenen yarışmayı kazanan 51 yaşındaki bir jeoloji öğretmeni bulunuyor.

Daha önce kanserle mücadele eden 29 yaşındaki bir sağlık çalışanı ile uzay yolculuğunun masraflarını üstlenen 38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman de yer alıyor.

SpaceX roketindeki 4 yolcu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 160 kilometre daha yükseğine çıkmayı hedefliyor. Bu da dünyanın yaklaşık 560 kilometre yukarısında olma anlamına geliyor.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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