3 direniş grubu, olası İsrail saldırısına karşı birleştiler

İsrail saldırısı tehdidine karşı yıllardır ilk kez Fetih, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine bağlı askeri kanatları içeren bir Ortak Operasyonlar Odası oluşturulduğunu bildirdiler.

İsrail güçleri, Filistinli iki firari mahkum Munadil Yakub Nufeyat ve Eyhem Fuad Kememci'yi arama çalışmalarını sürdürürken, faaliyetlerini Batı Şeria'nın kuzey bölgesinde yoğunlaştırdı.

Diğer taraftan, İsrail ordu komutanlarının Cenin şehrine ve yakınında bulunan mülteci kampına saldırı düzenleme tehditlerine karşılık Filistinli gruplar, şehrin sokaklarında dolaşan bir dizi silahlı kişiyi askere aldıklarını ve olası İsrail saldırısına geri püskürtmeye hazırlandıklarını duyurdular.

Bu gruplar aynı zamanda kampta, İsrail saldırısı tehdidine karşı yıllardır ilk kez Fetih, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine bağlı askeri kanatları içeren bir Ortak Operasyonlar Odası oluşturulduğunu bildirdiler.

Fetih örgütünden tutuklu Zekeriya ez-Zebidi'nin akrabası olan silahlı bir kişi, kampın birkaç kez yıkıldığını ve 370 şehit verildiğini belirterek, her ailenin yas tuttuğunu ve bu nedenle onu işgalcilere karşı savunmaya geleceklerini ifade etti.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs'e bağlı bir komutan yaptığı açıklamada, "Kampta genel seferberlik ilan edildi ve tüm gruplar savaşmaya hazır. İsrail ordusu kampa girmeyi düşünürse beklemediği bir durumla karşılaşacak” dedi.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.