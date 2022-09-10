3. Charles resmen kral ilan edildi

İngiltere'de resmi kraliyet töreni ile 3. Charles kral ilan edildi.

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle 73 yaşında tahta çıkan Kral 3. Charles, 1917'ye kadar Saxe-Coburg ve Gotha adıyla bilinen Windsor hanedanının 6. hükümdarı oldu.

III. Charles'ın krallığı resmi olarak bugün ilan edildi. Törene mevcut başbakanı ve hâlâ hayatta olan eski başbakanlar, devlet görevlilerin üst düzey yetkilileri ve aile üyeleri katıldı.

17 yıl önce evlendiği Camilla'nın Kraliçe olarak halka hizmet etmeye devam edecek.

Kral 3. Charles, oğlu ve varisi William'ın da Cornwall Dükü olarak kendisinin yerine geçti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından kraliyet ailesinin başına geçen Kral 3. Charles, dün yaptığı ilk konuşmada, annesinin 1947'de 21. doğum gününde Güney Afrika'nın Cape Town kentinde İngiliz Milletler Topluluğu'na hayatını adamaya söz verdiğini belirtmişti.