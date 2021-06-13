3 bin kişi imza attı: Filistin’de Abbas’a istifa çağrısı

Filistin’de 3 binden fazla kişi Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın istifası için dilekçe imzaladı.

Mısır, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konumunu güçlendirmek için sınır kapısını açmak, Filistin'e üst düzey resmi ziyaretler gerçekleştirmek gibi bir dizi yeni karar alırken Filistin'de Abbas'ın istifası için sesler yükselmeye başladı.

3 bin kişinin imzaladığı dilekçede, Abbas Yönetiminin diktatörlüğe dönüştüğü ve Filistinlilerin Abbas döneminde hak kaybı yaşadığı belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.