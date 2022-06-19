3 Arap ülkesi arasında dikkat çeken 'üçlü zirve'

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Ürdün ve Bahreyn'in de katılımıyla ülkeler arası ilişkilerin ve iş birliğinin ele alındığı üçlü zirve gerçekleştirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gelen Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

Açıklamada, Sisi'nin Bahreyn Kralı Al Halife ve Ürdün Kralı ile ikili iş birliğini, uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldığı belirtildi.

Bahreyn ve Ürdün krallarının Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, Mısır, Bahreyn ve Ürdün arasında halkların çıkarları kapsamında iş birliğinin artırılmasının yanı sıra uluslararası ve bölgesel zorluklar karşısında da Arap iş birliğinin geliştirilmesi arzusunda olduğunu kaydetti.

Bahreyn Kralı Al Halife ve Ürdün Kralı Abdullah da üç ülkeyi bir araya getiren mevcut bağ ve ilişkilerden övgüyle söz ederek, ülkelerin çıkarları çerçevesinde Mısır'la iş birliğinin artırılması yönündeki arzularını dile getirdi.

Al Halife ve Kral Abdullah ayrıca, Mısır, Bahreyn ve Ürdün ilişkilerinin bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması, bölgede dengenin yeniden sağlanmasının bölgesel ve uluslararası açıdan hayati öneme sahip olduğunu aktardı.