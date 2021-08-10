28 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye’de uygulama noktasında polisin şüphe üzerine durdurduğu 14 kişilik minibüsten 20’si kaçak 28 Suriyeli çıktı.

Edinilen bilgiye, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik Toprakkale uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında İ.K. yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından 14 kişi kapasiteli minibüsten 20'sinde resmi makamlarca verilen kimlik kartı olmayan toplamda 28 Suriyeli çıktı.

Araç sürücüsü İ.K. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatılırken, ‘Belgesiz yolcu taşıma' suçundan da 53 bin TL de idari para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.