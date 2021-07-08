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26 kişinin öldüğü kilise saldırısından ABD Hava Kuvvetleri sorumlu tutuldu
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TIMETURK / DÜNYA / 26 kişinin öldüğü kilise saldırısından ABD Hava Kuvvetleri sorumlu tutuldu

26 kişinin öldüğü kilise saldırısından ABD Hava Kuvvetleri sorumlu tutuldu

ABD federal mahkemesi, 2017'de Teksas eyaletinde 26 kişinin öldüğü silahlı kilise saldırısından ABD Hava Kuvvetlerinin yüzde 60 sorumlu olduğuna karar verdi.

2 Saat Önce
2021-07-08 10:30:02
26 kişinin öldüğü kilise saldırısından ABD Hava Kuvvetleri sorumlu tutuldu

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ABD federal mahkemesi, 2017'de Teksas eyaletinde 26 kişinin öldüğü silahlı kilise saldırısından ABD Hava Kuvvetlerinin yüzde 60 sorumlu olduğuna karar verdi.

San Antonio'da görülen davada federal bölge mahkemesi hakimi, ABD Hava Kuvvetleri'nin, Sutherland Springs'te kiliseye silahlı saldırı düzenleyerek 26 kişinin ölümüne neden olan Devin Patrick Kelley'in sabıka kaydını veri tabanına işlememekle sorumlu tuttu.

Kararda, Kelley'in, 5 yıl çalıştığı ABD Hava Kuvvetlerinden, 2014'teki aile içi şiddet olayı nedeniyle ihraç edilmesinin ardından silah satın alabilmesini engelleyebilecek söz konusu olayın federal veri tabanına işlenmemesi "başarısızlık" olarak nitelendi.

Kilise saldırısında Kelley'nin yüzde 40, Hava Kuvvetlerinin ise yüzde 60 sorumlu olduğu kaydedilen kararda, "Eğer hükümet işini yapsaydı ve Kelley'nin sabıka kaydını kontrol sistemine düzgün şekilde bildirseydi, kiliseye silahlı saldırıda saldırganın cayma ihtimali daha yüksek olabilirdi." ifadesine yer verildi.

Aileler "ihmal" davası açmıştı

Devin Patrick Kelley, Teksas'ın Sutherland Springs kasabasında bulunan Vaftiz Kilisesine 5 Kasım 2017'de silahlı saldırı düzenlemiş, olayda 26 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından ihmal olduğu gerekçesiyle federal hükümete karşı dava açılmıştı.

San Antonio'daki dava, ailelere borçlu olunan zararları değerlendirmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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