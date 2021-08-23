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229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' ile tahliye edildi
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229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' ile tahliye edildi

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

2 Saat Önce
2021-08-23 07:10:02
229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' ile tahliye edildi

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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