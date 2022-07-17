2050 için yapılan tahmin, henüz 28 yıl varken, bu hafta gerçek oluyor!

İki yıl önce İngiliz meteoroloji merkezinin gerçekleştirdiği bir ankette 2050 için yapılan tahminler, iklim değişikliğinin hızlanması nedeni ile haftaya gerçek olacak gibi görünüyor.

İklim krizi, tüm dünyada hava durumunda aşırı uçların yaşanmasına neden oluyor. Kuzey enlemlerindeki bölgeler sıcaklıklara özellikle daha fazla duyarlı. 2020 yılında İngiltere meteoroloji dairesi halka yaklaşık otuz yıl içinde, yani 2050 yılında ne tür sıcaklıklar olacağını düşündüklerini öğrenmek için geniş çaplı bir anket başlatmıştı.

Şimdi, 2050'ye henüz 28 yıl olmasına rağmen tahminleri gerçek oluyor gibi görünüyor.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde atmosferik bilim insanı olan Simon Lee, 2050 tahminleri ile İngiltere'de gelecek haftanın başları için yapılan tahmin arasındaki çarpıcı benzerliğe dikkat çekti. Simon, "Salı için tahmin, ülkenin büyük bir kısmı için şok edici bir şekilde neredeyse aynı" diye tweet attı, daha sonraki bir gönderide de "Salı günü, gelecek hakkında bir fikir veriyor" dedi.

İngiltere'de önümüzdeki hafta başlarında sıcaklıkların normalden 10 ila 15 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar ilk kez 40 santigrat dereceye yaklaşacak. Bu tahmin, meteorologların ilk defa "kırmızı alarm" yayınlamasına neden oldu. İngiltere'de şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek sıcaklık 2019'da 38,7 derece idi.

Bu tahmin, aynı zamanda iklim krizinin havamızı ne kadar hızlı değiştirdiğinin de açık bir işareti olarak görülüyor. Zira 2050 yılında olması beklenenin daha 28 yıl varken gerçekleşmesi, durumun ciddiyetini anlatması açısından oldukça önemli...

Kaynak: chip.com.tr .