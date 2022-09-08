2022 Politika faizi kaç oldu? Politika faizi nedir? Politika faizinin etkileri nelerdir?

Piyasaların merakla beklediği politika faiz kararı açıklandı. Peki politika faizi yüzde kaç oldu? Politika faizi ne kadar? Politika faizi ne oluyor? İşte detaylar…

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların beklediği politika faizini son dakika olarak açıkladı. Peki, politika faizi kaç oldu? Politika faizinin piyasaya etkisi nasıl olur? Politika faizi nasıl etkiler?

Politika faizi nedir, etkileri nelerdir?

Merkez Bankası, bankaların ihtiyacı olan likiditeyi sağlamak amacıyla bankalara vermiş olduğu borçların ve fazla likiditeyi çekmek için yapılan borçlanmanın faiz oranını belirler. Bu faizin oranları, politika faiz oranı olarak adlandırılır. Merkez Bankası, bu faiz oranlarını belirleyerek aslında iktisadi faaliyet ve fiyatların genel durumunu etkilemektedir.

2022 politika faizi yüzde kaç?

Avrupa Merkez Bankası son dakika yaptığı açıklamasıyla politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye yükseltti.

Banka bu açıklamayla birlikte 24 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar yüksek bir oranda faiz artışı gerçekleştirdi.

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