2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki kazananları, 'bankalar ve finansal krizler üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle' Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig oldu.

Düzenlenen törende 2022 Nobel Ekonomi Ödülü, eski ABD Merkez Bankası Başkanı olan ancak şimdilerde Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde çalışan Bernanke, Şikago Üniversitesi'nde görev yapan ekonomist Diamond ve Washington Üniversitesi'nde görevli ekonomist Dybvig'e verildi.

Ekonomi uzmanlarının ödüle, 'Bankalar ve finansal krizler üzerine çalışmalarından' dolayı ödüle layık görüldüğü ifade edildi. .