DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5792 ₺

EURO

18,0537 ₺

ALTIN

1.002,07 ₺

BİST

3.590,00 ₺

TIMETURK / DÜNYA / 2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

2 Saat Önce
2022-10-10 14:11:19
2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki kazananları, 'bankalar ve finansal krizler üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle' Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig oldu.

Düzenlenen törende 2022 Nobel Ekonomi Ödülü, eski ABD Merkez Bankası Başkanı olan ancak şimdilerde Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde çalışan Bernanke, Şikago Üniversitesi'nde görev yapan ekonomist Diamond ve Washington Üniversitesi'nde görevli ekonomist Dybvig'e verildi.

Ekonomi uzmanlarının ödüle, 'Bankalar ve finansal krizler üzerine çalışmalarından' dolayı ödüle layık görüldüğü ifade edildi. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş