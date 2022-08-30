2022 Almanya Asgari Ücret Ne Kadar? 2022 Almanya Yoksulluk Sınırı Kaç?

Almanya'da yaşam masrafları ortalama ne kadar? Konaklama, ulaşım, eğitim, beslenme gibi giderlere ayda ne kadar ödeniyor? Almanya, Orta Avrupa'da bulunan refah seviyesi yüksek olan bir ülkedir. Ekonomik bakımından zengin olan Almanya hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

2022 Almanya Asgari Ücret Ne Kadar?

Almanya asgari ücreti ne kadar oldu? Almanya'da asgari ücret 2022'nin ilk yarısında 1.702.10 € (9.82 € × 173.33 saat/ay) ve 2022'nin ikinci yarısında ise 1.811.30 € (10, 45 € × 173.33 saat/ay) olarak gerçekleşmiş oldu.

Almanya Asgari Ücreti Yıllara Göre Değişimi Nasıldır?

Tarih Euro Dolar Temmuz 2022 1.811.30 $1889,02 Ocak 2022 1,621.0 $1,835.9 Haziran 2021 1,585.0 $1,933.9 Ocak 2021 1,569.0 $1,925.3 Ocak 2020 1,544.0 $1,763.6 Ocak 2019 1,561.0 $1,747.5 Ocak 2018 1,506.0 $1,778.5 Ocak 2017 1,506.0 $1,701.3 Ocak 2016 1,444.0 $1,598.4 Ocak 2015 1,444.0 $1,602.1

2022 Almanya Yoksulluk Sınırı Kaç?

Almanya'da yoksulluk sınırı, yalnız yaşayan yetişkin biri için aylık bin 35 Euro, 14 yaş altında iki çocuğu bulunan bir çift için ise 2 bin 256 Euro olarak belirlendi. Almanya'da iki çocuklu bir aile ayda 2627 (ayda yaklaşık 48 bin 230 TL) Euro netten aşağı kazanılıyorsa, fakir sayılmakta. Yalnız yaşayan kişiler içi ise yılda 15.009 Euro ya da ayda 1251 Euro net kazanıyorsa, fakir sayılıyor. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler arasında yoksulluk oranının yüzde 35 olduğu bilinmekte.

Almanya'da Yaşam Masrafları Nelerdir?