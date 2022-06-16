Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Kampanyası (ICAN) raporuna göre, küresel nükleer silah harcamaları 2021'de önemli bir artış gördü. 2021'in her dakikasında nükleer silahlara 156 bin 841 dolar harcandı.

ABD, Çin, Rusya, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan ve İngiltere'den oluşan dokuz nükleer silaha sahip ülke, yalnızca bir yıl içinde, tahminen 13 bin nükleer silahını geliştirmek ve sürdürmek için toplam 82.4 milyar dolar harcadı.

ICAN'ın tahminlerine göre, bir önceki yıla göre yüzde 9'luk bir artışı gösteriyor.

ICAN'ın üçüncü yıllık küresel nükleer harcama özeti olan '2021 Küresel Nükleer Silah Harcamaları' başlıklı rapor , dünyanın toplamda 2021'in her dakikasında toplu imha silahlarına toplamda 156 bin 842 dolar harcadığını vurguluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, 2021'de nükleer silahlara açık ara en büyük harcama yapan ülke oldu ve 44.2 milyar dolar harcadı.

Çin, 11,7 milyar dolarla on milyar doları aşan diğer tek ülke olurken, Rusya 8,6 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor.

2021'de İngiltere 6.8 milyar dolar, Fransa 5.9 milyar dolar ve Hindistan, İsrail ve Pakistan gibi ülkeler cephanelerine bir milyardan biraz fazla harcadı.

Son sırada 642 milyon dolar harcayan Kuzey Kore var.

İtici güç güvenlik değil, iş dünyası

Rapor, bu ülkelerin gıda ve enerji kıtlığı gibi sayısız küresel sorun arasında neden ve nasıl nükleer silahlara bu kadar çok para harcadıklarını sorgulamaya devam ediyor.

Raporda nükleer silah harcamalarının en büyük itici gücünün güvenlik endişeleri değil, iş dünyası olduğu sonucuna varıldı.

Rapora göre Honeywell International, 2021'de nükleer ihalelerden 6,2 milyar dolar kazandı ve lobi faaliyetlerine 7 milyon dolar daha harcadı. Northrop Grumman 5 milyar dolar aldı ve lobicilik için 11,6 milyon dolar kullandı. Lockheed Martin, sektörden 1,9 milyar dolar aldı ve lobicilik için 16,9 milyon dolar harcadı.

Raporun yazarları, binlerce sözleşmeyi, raporu ve lobi açıklamalarını inceledikten sonra, bir düzineden fazla özel şirketin 2021'de toplam 30,2 milyar dolarlık nükleer silah sözleşmesi aldığını tahmin ettiklerini belirtiyor.

Kaynak: TRT Haber, Russian Today .