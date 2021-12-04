''2021'in en etkili kadınları'
Financial Times 2021 yılının en etkili kadınları listesini açıkladı. Listede politikacılardan aktivistlere, ressamdan tenis oyuncusuna kadar birçok başarılı isim yer alıyor. İşte 2021 yılının en etkili 25 kadını...
2021-12-04 12:35:21
İngiliz Financial Times'ın açıkladığı listede liderler, sanatçılar, şirket yöneticileri olarak farklı kategoriler yer aldı. İşte 2021 yılının en etkili 25 kadını...
Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala
Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan
Sudanlı siyasetçi Mariam Al-Mahdi
Atlet Naomi Osaka
General Motors CEO'su Mary Barra
Gita Gopinath IMF baş ekonomisti
İş insanı Luiza Trajano
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
Ark Yatırım Danışmanlığı kurucu ve CEO'su Cathie Wood
Oyuncu Scarlett Johansson
Veri bilimcisi Frances Haugen
Walgreens Boots Alliance CEO'su Rosalind Brewer
Tayvan lideri Tsai Ing-Wen
Şili Anayasa Kongresi Başkanı Elisa Loncon Antileo
Aktivist Agnes Chow
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney
Aktivist Vanessa Nakate
Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya
Film yönetmeni Chloe Zhao
Yazar Sally Rooney
Televizyon yapımcısı Shonda Rimes
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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