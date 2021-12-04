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TIMETURK / DÜNYA / ''2021'in en etkili kadınları'

''2021'in en etkili kadınları'

Financial Times 2021 yılının en etkili kadınları listesini açıkladı. Listede politikacılardan aktivistlere, ressamdan tenis oyuncusuna kadar birçok başarılı isim yer alıyor. İşte 2021 yılının en etkili 25 kadını...

1 Saat Önce
2021-12-04 12:35:21
''2021'in en etkili kadınları'

İngiliz Financial Times'ın açıkladığı listede liderler, sanatçılar, şirket yöneticileri olarak farklı kategoriler yer aldı. İşte 2021 yılının en etkili 25 kadını...

1-JfsX

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala

2-2fSmFederal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan

3-VEpu

Sudanlı siyasetçi Mariam Al-Mahdi

4-7KRe

Atlet Naomi Osaka

5-QJut

General Motors CEO'su Mary Barra

6-cjyH

Gita Gopinath IMF baş ekonomisti

7-CsCc

İş insanı Luiza Trajano

8-wMYnABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

9-uvJPArk Yatırım Danışmanlığı kurucu ve CEO'su Cathie Wood

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Oyuncu Scarlett Johansson 

11-3DoT

Veri bilimcisi Frances Haugen

12-QOgy

Walgreens Boots Alliance CEO'su Rosalind Brewer

13-JuZX

Tayvan lideri Tsai Ing-Wen

14-X2wiŞili Anayasa Kongresi Başkanı Elisa Loncon Antileo

15-pZSs

Aktivist Agnes Chow

16-ZOU1

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney

17-WTwm

Aktivist Vanessa Nakate

18-kF2P

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya

19-ifEwFilm yönetmeni Chloe Zhao

20-TWKEYazar Sally Rooney

21-2KC6Televizyon yapımcısı Shonda Rimes

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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