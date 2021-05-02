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2020’de en çok askeri harcama yapan ilk 5 ülke belli oldu

Küresel askeri harcamaların 2020’de yüzde 2.6’lık artışla 1 trilyon 980 milyar doları geçtiğini belirten Stockholm Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere oldu.

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02.05.2021 17:30:13
2020’de en çok askeri harcama yapan ilk 5 ülke belli oldu

SIPRI, ‘Dünyada Askeri Harcamalardaki Eğilimler 2020' raporunu yayınladı.

Koronavirüs salgını yüzünden küresel ekonominin geçen yıl yüzde 4.4 küçüldüğüne dikkat çekilirken bunun sonucu askeri harcamaların GSYİH'deki payının 2020'de yüzde 2.4'e ulaştı. 2019'da bu göstergenin yüzde 2.2 olduğu anımsatıldı. Açıklamada, “Bu, 2009 küresel mali ve ekonomik krizinden bu yana askeri yükteki en büyük yıllık artış” dendi.

2019 yılındaki verilere kıyasla küresel askeri harcamalar 2020'de yüzde 2.6 artarak 1 trilyon 980 milyar dolara ulaştı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı haberde, rapora göre savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere oldu.

ABD savunmaya 778 milyar, Çin 252 milyar, Hindistan 72.9 milyar, Rusya 61.7 milyar ve İngiltere 59.2 milyar dolar ayırırken bu 5 ülke, küresel savunma harcamalarının yüzde 62'sini gerçekleştirdi.

SIPRI'nin değerlendirmelerine göre, Rusya'nın savunma harcamaları 2 yıldır üst üste yükseliyor. Buna rağmen Rusya'nın geçen yılki savunma harcamaları planlandığından yüzde 6.6 daha düşük çıktı.

Raporda, NATO üyesi 12 ülkenin, GSYİH'lerinin yüzde 2 ve fazlasını savunmaya harcadığı kaydedildi.

Afrika ülkelerinin askeri harcamalarının yüzde 3.4 artarak 18 milyar 500 milyon dolara ulaşırken Güney Amerika ülkelerinin harcamaları yüzde 2.1 azalarak 46 milyar 500 milyon dolara, Ortadoğu ülkelerinin de yüzde 6.5 azalarak 143 milyar dolara geriledi. Suudi Arabistan'ın yüzde 10, Kuveyt yüzde 5.9, Bahreyn de yüzde 9.8 oranla askeri harcamaları azaltan Ortadoğu ülkeleri oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan