200'e yakın kişi öldürülmüştü... Taraflar yeniden masaya oturdu

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınırda yaşanan silahlı çatışmanın ardından iki ülke barışı hedefleyen bir protokol imzaladı. Çatışmada her iki tarafta da 100 civarında kişi hayatını kaybetmişti.