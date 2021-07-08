20 Filistinli tutuklu açlık grevi başlattı

İsrail hapishanelerindeki 20 Filistinli tutuklu, 65 gündür açlık grevini sürdüren Gazanfer Ebu Atvan'ın serbest bırakılması talebiyle açlık grevine başladı.

İsrail hapishanelerindeki 20 Filistinli tutuklu, 65 gündür açlık grevini sürdüren Gazanfer Ebu Atvan'ın serbest bırakılması talebiyle açlık grevine başladı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, hakkında verilen "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için açlık grevinde bulunan 28 yaşındaki Ebu Atvan'ın sağlık durumunun gittikçe kötüleştiği, konuşma yetisini kaybetmeye başladığı, şiddetli karın, göğüs ve sırt ağrıları çektiği ve ayaklarını hareket ettirmekte zorlandığı belirtildi.

İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesi ile Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesinden 20 Filistinlinin, Ebu Atvan'ın serbest bırakılması talebiyle açlık grevine başladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, doktorların Ebu Atvan'ın hayatını kaybetme veya sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirttiği aktarıldı.

Ebu Atvan, İsrail hastanesinde tedavi olmayı reddetmişti

İsrail güçlerince yaklaşık dokuz ay önce gözaltına alınan Ebu Atvan, hakkında verilen "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için 5 Mayıs'ta açlık grevine başlamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Ebu Atvan'ın "idari tutukluluğunun son bulması" yönündeki talebini 10 Haziran'da reddetmişti.

Sağlık durumu kötüleşen Ebu Atvan, 23 Haziran'da Tel Aviv yakınlarındaki Rehovot kentinde bulunan Kaplan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İsrail hastanesinde tedavi olmayı reddeden Ebu Atvan, bir Filistin hastanesine nakledilmeyi talep etmiş ancak İsrail bu isteği geri çevirmişti.

Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da Ebu Atvan'ın idari tutukluluğunun askıya alınmasına karar vermiş, Filistinli tutuklunun avukatı ise İsrail mahkemesinin bu kararının Ebu Atvan'ın tutukluluğunun son bulduğu anlamına gelmediğini, İsrail istihbaratı ve Hapishaneler İdaresinin "tutuklunun hayati sorumluluğunu reddetmesi" anlamı taşıdığını belirtmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.