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2 yıl sonra komadan uyandı, saldırganın adını verdi

ABD'nin West Virginia eyaletinde 2 yıl önce girdiği komadan uyanan 51 yaşındaki kadın, kendisine ağabeyinin saldırdığını söyledi.

59 Dakika Önce
2022-07-19 00:16:02
2 yıl sonra komadan uyandı, saldırganın adını verdi

West Virginia'daki evinde Haziran 2020'de uğradığı saldırı sonucu komaya giren Wanda Palmer, 2 yıl sonra gözlerini açtı.

Bölge polisinden yapılan açıklamada, Palmer'in saldırıya uğradığı ve ölüme terk edildiği belirtilerek, kadının henüz tam olarak konuşamadığı ancak kendilerine saldırı ile ilgili önemli bilgiler verdiği aktarıldı.

Palmer'in kendisine saldıran kişinin 55 yaşındaki ağabeyi Daniel olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı ve hakkında "cinayete teşebbüs" suçlaması ile iddianame hazırlandığı duyuruldu.

Öte yandan polis yetkilileri, saldırının olduğu dönem Wanda Palmer'in bir komşusunun saldırı zamanında Daniel Palmer'i gördüğünü söylediğini ancak o dönemde yeterli delile ulaşamadıklarını aktardı. AA .

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