2 ülke Çin tehdidine karşı anlaştı

Japonya ile İngiltere, Çin'in bölgesel tehditkar faaliyetlerine karşı, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun hayata geçirilmesinde anlaştı.

Japonya ile İngiltere, Çin'in bölgesel tehditkar faaliyetlerine karşı, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde anlaştı.

Kyodo ajansına göre, İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığına göre, görüşmede ikili, Çin'in bölgesel tehditkar faaliyetlerine karşı, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesinde mutabakata vardı.

Bakan Motegi, savunma sahasında ABD, İngiltere ve Avustralya arasında oluşturulan üçlü "AUKUS" özel güvenlik anlaşmasını, ülkesinin memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Üç ülke, AUKUS anlaşmasının, Çin'in büyüyen bir askeri varlığa sahip olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Öte yandan Motegi, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel yakın iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.