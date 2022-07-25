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TIMETURK / DÜNYA / 2'si üst düzey 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

2'si üst düzey 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-07-25 10:53:37
2'si üst düzey 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.'' .

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