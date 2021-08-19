2 bini aşkın kişinin öldüğü Haiti'de bir deprem daha

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artmaya devam ederken bir deprem daha meydana geldi.

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükselirken, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre , 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.

7.2 büyüklüğündeki depremin Haiti'yi vurmasından kısa süre sonra da şiddetli sağanak yağış yaşanmış, kurtarma ve yardım çabalarını engelleyen tropik fırtına da yağışı izlemişti.

Depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldiği bildirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.