2 başlı yılan, görenleri hayret içinde bırakıyor

Güney Afrika’da, doğada oldukça nadir rastlanan çift başlı yılan görüntülendi.

İki başlı yılanlar aslında duyulmamış bir durum değil, ancak doğada oldukça nadir gözlemlenebiliyorlar. Resmi olarak bisefali olarak bilinen bu durum, genellikle ikizlerin yumurtada birbirlerinden ayrılamaması sonucu ortaya çıkıyor ve her 10 bin yılan doğumunun 1'inde meydana geldiği düşünülüyor. Bununla birlikte bu olağan dışı yılanların hayatta kalma oranının çok düşük olduğu biliniyor ve nadirlikleri de buradan kaynaklanıyor.

Oldukça nadir görülen çift başlı yılanlardan biri, şimdi Güney Afrika'da görüntülendi. Uzmanlık alanı yılanlar olan vahşi doğa belgeselcisi Nick Evans tarafından Güney Afrika'nın Ndwedwe kentinde görüntülenen bu çift başlı yılan, tuhaf görüntüsüyle bir hayli ilgi çekici.

Evans, çift başlı yılanın Güney Kahverengi Yumurta Yiyici (Dasypeltis inornata) olduğunu söylerken, bu türün boylarının erişkin dönemde ortalama 75 cm'ye erişebildiğini ifade ediyor. Görüntülenen bu yılanın boyu ise 30 santimetre; yani şimdilik gençlik döneminde.

Bu tür yılanların çift başlı olmaları sebebiyle yön tayini konusunda sorun yaşadıklarını da söyleyen Evans, türün yumurta ile beslendiğini ve tek oturuşta birkaç yumurta yutabildiklerini belirtiyor. Bütün olarak yutulan yumurtaların kabukları, daha sonra yılan tarafından kusuluyor. .