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TIMETURK / DÜNYA / 1912'de batan Titanic gemisi tamamen yok olacak

1912'de batan Titanic gemisi tamamen yok olacak

Bilim insanlarına göre, büyük bir ekosisteme ev sahipliği yapan gemi on yıl içinde tamamen yok olabilir.

3 Saat Önce
2022-04-02 12:08:53
1912'de batan Titanic gemisi tamamen yok olacak

10 Nisan'da 1912'de, New York'a gitmek üzere İngiltere'den yola çıktı.Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarptı, ikiye bölünerek battı. Gemi derinlere gömüldü. Hikayesi filmlere, enkazı bilimsel araştırmalara konu oldu.

1985'te bulunan enkaz, yıllardır su altı mikroorganizmaları tarafından yok ediliyor.

Bilim insanlarına göre yaklaşık 4 bin metre derinlikteki gemi, gelecek on yılda ortadan kaybolabilir.

Yüz on yıldır su altında olan geminin temelini oluşturan demir iskelet, su altı organizmaları tarafından yeniyor.

Kırılgan hale gelen enkaz yavaş yavaş çözünüyor ve deniz akıntıları tarafından taşınıyor.

Titanic, bilim insanlarının ilgisini çeken büyük bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar derinlerdeki su altı yaşamının daha iyi incelenebilmesi için, batık tamamen yok olmadan önce numune alınması gerektiğine dikkati çekiyor. .

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