DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
İsrail gazetesinden bir ilk
Casper Excalibur'dan İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'ne destek
Trendyol, Türk Modası Benim Hareketi ile tasarımcıların yanında
Arzum'a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi
Uğur Mumcu neden öldürüldü? ‘Bilerek saklanan gerçekler’
İnegöl’de bisiklet yolu çalışmaları
Evanjelik siyonistlerle İsrailli siyonist neo-conların yeni savaşı
SİDA hedefi tam isabetle vurdu
Esed'in danışmanından Şam ve Riyad hakkında dikkat çeken yorum
180'e yakın kişiyi taşıyan tekne battı
CHP'nin yasa tekliflerine eleştiri: ‘Zırvanın tepesi’
Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kalkacak mı?
Taksim Camii yarın açılıyor
Kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi? Nefes kredisi faizi ne kadar?

180'e yakın kişiyi taşıyan tekne battı

Nijerya'nın Niger eyaletinde yaklaşık 180 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, 160'a yakın kişinin hayatını kaybetmiş olduğundan endişe ediliyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.05.2021 10:58:51
180'e yakın kişiyi taşıyan tekne battı

Nijerya'nın Niger eyaletinde yaklaşık 180 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, 160'a yakın kişinin hayatını kaybetmiş olduğundan endişe ediliyor.

Yetkililer, Niger Nehri üzerinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan teknenin, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olduğunu belirtti. İkiye bölünen teknede 180'e yakın yolcunun bulunduğunu ifade eden Ulusal İç Su Yolları İdaresi Yerel Müdürü Yusuf Birma, arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Birma ayrıca, "Dört kişinin öldüğü doğrulandı, kalan 156 kişi ise hala kayıp ve su altında olduklarına inanılıyor" şeklinde konuştu.

Batan teknede çocuklar da var

Tekneden kurtarılan bir yolcu olan Shehu Bello, bot battığında yanında bulunan beş çocuğun hala kayıp olduğunu söyledi. "Teknenin aniden parçalandığını ve sonra batmaya başladığını" söyleyen Bello, "Çocuklardan ikisi benim, diğer üçü de kardeşimin çocukları" dedi.

Bu sırada gemiye ayrıca bir altın madeninden çıkarılan kum torbalarının da yüklendiği aktarıldı.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş