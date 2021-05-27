180'e yakın kişiyi taşıyan tekne battı

Nijerya'nın Niger eyaletinde yaklaşık 180 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, 160'a yakın kişinin hayatını kaybetmiş olduğundan endişe ediliyor.

Nijerya'nın Niger eyaletinde yaklaşık 180 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, 160'a yakın kişinin hayatını kaybetmiş olduğundan endişe ediliyor.

Yetkililer, Niger Nehri üzerinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan teknenin, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olduğunu belirtti. İkiye bölünen teknede 180'e yakın yolcunun bulunduğunu ifade eden Ulusal İç Su Yolları İdaresi Yerel Müdürü Yusuf Birma, arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Birma ayrıca, "Dört kişinin öldüğü doğrulandı, kalan 156 kişi ise hala kayıp ve su altında olduklarına inanılıyor" şeklinde konuştu.

Batan teknede çocuklar da var

Tekneden kurtarılan bir yolcu olan Shehu Bello, bot battığında yanında bulunan beş çocuğun hala kayıp olduğunu söyledi. "Teknenin aniden parçalandığını ve sonra batmaya başladığını" söyleyen Bello, "Çocuklardan ikisi benim, diğer üçü de kardeşimin çocukları" dedi.

Bu sırada gemiye ayrıca bir altın madeninden çıkarılan kum torbalarının da yüklendiği aktarıldı.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.