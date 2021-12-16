DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Guterres: Uluslararası finans sisteminin reforma ihtiyacı var
Sadakatsiz 43. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm tek parça
Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?
Stokçuluğun cezasını artıracak teklif Meclis’te kabul edildi
Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı izle
Libya'da seçimler 'sihirli değnek' değil
Chelsea - Everton maçını donmadan HD olarak canlı izle?!
Biden'dan borç limitinin 2,5 trilyon dolar artırılmasına onay
Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları
Liverpool - Newcastle United maçını HD olarak canlı izle!
2022 emekli maaşı ne kadar oldu? SSk, Bağkur ve memur emeklisi emekli maaşı belli oldu mu?
NATO'nun 2022 askeri bütçesi 1 milyar 560 milyon avro olarak belirlendi
Brüt dış borç nedir? Türkiye'nin uzun ve kısa vadede brüt dış borcu ne kadar?
18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu 2022? 1 saat ek ders ücreti ne kadar?

TIMETURK / DÜNYA / 18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

2 Saat Önce
2021-12-16 20:59:14
18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 664 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,20 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 122 milyon 393 bin 466 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020 Mart'ına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok. Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Kovid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş