17 kişi yolcu taşıyan Rus uçağı radardan kayboldu

Rusya’nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.

Rus haber ajanslarına göre, Kedroviy şehrinden Tomsk'a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdi ve radardan kayboldu.

Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.