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TIMETURK / DÜNYA / 17 kişi yolcu taşıyan Rus uçağı radardan kayboldu

17 kişi yolcu taşıyan Rus uçağı radardan kayboldu

Rusya’nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.

3 Saat Önce
2021-07-16 14:56:29
17 kişi yolcu taşıyan Rus uçağı radardan kayboldu

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Rus haber ajanslarına göre, Kedroviy şehrinden Tomsk'a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdi ve radardan kayboldu.

Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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