1631 Rus, Kırgız vatandaşlığına başvurdu

Kırgızistan’da 9 ayda 1631 Rus'un Kırgız vatandaşlığı başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Dijital Kalkınma Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Başkanı Nursultan Sardarbekov, düzenlediği basın toplantısında, yılın başından bu yana 192 bin 258 Rusya vatandaşının Kırgızistan'a geldiğini bildirdi.

Sardarbekov, geçen yıl 9 ayda Kırgızistan vatandaşlığı için 385 Rus'un başvurduğunu, bunun 226'sının kabul edildiğini açıkladı.

Nursultan Sardarbekov, bu yılın aynı döneminde ise 1631 Rusya vatandaşının başvuruda bulunduğunu ve bunlardan 603'ünün kabul edildiğini aktardı. AA .