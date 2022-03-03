DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sadakatsiz 51. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölümde neler oldu?
Hüseyin Elmapınar kimdir? Hüseyin Elmapınar öldü mü? Hüseyin Elmapınar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
'Putin'in 'Allahu Ekber' diye bağıran Çeçenleri çağırdığını gördüğümde kanım donuyor'
'16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor'
Antalya'da yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edilir mi?
Rusya'dan ABD'ye misilleme
Hileli ürünler listesi | Hile yapan markalar hangileri? Hile ve tağşiş yapan 371 firma ve 559 ürün hangisi?
Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ hakim karşısında
Kuruluş Osman 84. bölüm full HD izle | Kuruluş Osman son bölüm özeti
Bursa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Oruç tutmak için nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Zelenskiy: 'Öyle bir cevap vereceğiz ki şaşıracaksınız'
Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Lavrov: 'Batı, Rusya’yı duyuyor, fakat dinlemiyor'
Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

TIMETURK / DÜNYA / '16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor'

'16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ülkeye ulaşmak üzere olduğunu bildirdi.

28 Dakika Önce
2022-03-03 14:03:53
'16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, ortaklarından ve gerçek dostlarından günlük olarak silah aldıklarını belirtti.

Her geçen gün kendilerine daha fazla ve daha güçlü silahların verildiğini bildiren Zelenskiy, "Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçı geliyor. İlk kafileleri artık ülkeye ulaşmak üzere. Onlar bizim özgürlüğümüzü, hayatımızı korumak için geliyor." dedi.

Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş