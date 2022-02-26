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'150 bin Rus askerin yarısı Ukrayna'ya girdi'

Pentagon’dan yapılan açıklamada Rusya’nın işgal için 150 binden fazla asker görevlendirdiğini bunların yarıdan fazlasının Ukrayna içine giriş yaptığı belirtildi.

31 Dakika Önce
2022-02-26 22:45:28
'150 bin Rus askerin yarısı Ukrayna'ya girdi'

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, 150 binden fazla asker görevlendirdiğini bunların yarıdan fazlasının Ukrayna içine giriş yaptığı belirtildi.

Üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın işgalci güçlere karşı direnişinin Rusya'nın beklediğinden daha sert olduğunu söyledi.

Yetkili kişi açıklamasına şöyle devam etti:

"Gözlemlerimize dayanarak, bu direncin Rusların beklediğinden daha büyük olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Ve Rusların son 24 saat içinde, özellikle kuzeyde, momentum eksikliğinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığına dair işaretlerimiz var. Ukrayna'nın bazı bölgeleri"

Yetkili, Rusya'nın toplamda 150 binden fazla askerinin Ukrayna'ya karşı dizilmiş olduğunu ve yüzde 50'den fazlasının ülke içinde olduğunu söyledi. (TRTHaber) .

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