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15 yaşındaki çocuk, 3 kardeşini öldürdü

Alaska'da 15 yaşındaki çocuğun, 5, 8 ve 17 yaşlarındaki üç kardeşini silahla öldürdükten sonra kendini öldürdüğü açıklandı. Alaska Eyalet Birlikleri olayının nedeninin araştırıldığını söyledi.

1 Saat Önce
2022-07-29 09:14:05
15 yaşındaki çocuk, 3 kardeşini öldürdü

Eyalet polisi yerel basına verdiği demeçte, Alaska'da 15 yaşındaki bir çocuğun kendi canını almadan önce üç kardeşini vurduğunu açıkladı.

Alaska Eyalet Birlikleri, Fairbanks'ın kuzeyindeki Skyridge Drive Subdivision'da silah sesleri olduğuna dair bir ihbar aldı. Bölgeye gelen emniyet yetkilileri, askerlerin dört çocuğu ölü bulduğunu söyledi.

Associated Press'in bildirdiğine göre, askerler 15 yaşındaki çocuğun 5, 8 ve 17 yaşlarındaki üç kardeşini silahını kendine çevirmeden önce vurduğunu söyledi. Evde bulunan 7 yaş altı diğer üç kardeşin ise yaralanmadığı belirtildi.

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Polis, olay yaşanırken çocukların ebeveynlerinin evde olmadığını söyledi. AP'nin bildirdiğine göre, Alaska Eyalet Birlikleri sözcüsü Tim DeSpain, yetkililerin ölümcül olayın ardındaki nedeni araştırdıklarını söyledi.

Kaynak: TRTHaber, NBC News

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