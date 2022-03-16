15 maddelik anlaşma! Türkiye garantör devlet olabilir

Financial Times gazetesi, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin Türkiye'nin de garantör devlet olarak adının geçtiği 15 maddelik bir barış planı üzerinde görüştüğünü yazdı.

İngiliz gazetesi Financial Times (FT), hafta başından beri savaşa son vermek için peş peşe görüşmeler yapan Rusya ve Ukrayna'nın 15 maddelik bir barış planı üzerinde kayda değer bir ilerleme sağladığını yazdı. Müzakere süreci hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırılan habere göre, Türkiye'nin de adı garantör devletler arasında geçiyor.

Garantör devletler arasında Türkiye de var

Habere göre anlaşma taslağında, Kiev yönetiminin tarafsızlık ilkesini ve silahlı kuvvetlerinin sınırlandırılmasını kabul etmesi karşılığında bir ateşkes sağlanması ve Rus askerlerinin çekilmesi öngörülüyor. Tarafların ilk kez pazartesi günü kapsamlı olarak ele aldığı belirtilen planda, Kiev'in NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesi, yabancı ülkelerin askeri üslerine ev sahipliği yapmama ve askeri yardım almama sözü vermesi karşılığında, müttefikleri tarafından korunması yer alıyor. FT'ye konuşan kaynaklar olası garantör devletlerin arasında ABD, İngiltere ve Türkiye'nin bulunduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna tarafından açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı ve müzakere heyeti üyesi Mihail Podolyak, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna için garantör devletlerin yer aldığı bir modelin masada olduğunu söylemişti. Podolyak, FT'ye demecinde de herhangi bir anlaşmanın 'Rusya Federasyonu askerlerinin 24 Şubat'ta başlayan operasyon sonrasında ele geçirilen tüm bölgelerden çekilmesini gerektireceğini' söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise FT haberine dair bir soruya, 'potansiyel anlaşmaları ifşa etmenin çok erken olduğunu' söyleyerek yanıt verdi. Peskov gün içinde yaptığı açıklamada da, Ukrayna'nın tarafsızlığı konusunda getirdikleri şart için Avusturya veya İsveç modellerini önermişti.

Duvar .