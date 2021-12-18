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1306 bacaklı yeni bir kırkayak keşfedildi

Avustralya'nın batısında 1306 bacaklı ve 95 milimetre uzunluğunda bir kırkayak türü tespit edildi

2 Saat Önce
2021-12-18 00:15:31
1306 bacaklı yeni bir kırkayak keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, Avustralya'nın batısında 1306 bacaklı ve 95 milimetre uzunluğunda yeni bir kırkayak türü tespit etti.

CCN'nin haberine göre, binden fazla ayağı olan kırkayak yerin yaklaşık 60 metre altında keşfedildi.

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Yaklaşık 1 milimetre çapındaki kırkayağa Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının tanrıçası olan Persephone'ye ithafen 'Eumillipes Persephone' ismi verildi.

Bacak sayısı rekoru değişti

Eumillipes Persephone, sahip olduğu 1306 bacakla kırkayak türleri arasında rekoru ele geçirdi.

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Bilim insanları, yeni türün kısa bacaklarla birlikle en az 330 parçadan oluşan uzun, ipliğe benzer bir gövdeye sahip olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, keşif alanındaki üç ayrı kazıda, 8 Eumillipes Persephone türü kırkayağa rastlandı.

Kırkayak türleri arasında bacak sayısı rekoru, ABD'nin California eyaletinde bulunan ve 750'ye yakın bacağa sahip olan Illacme plenipes'e aitti.

Araştırma ekibinden Paul Marek, kırkayağın ayaklarını doğru şekilde sayabilmelerinin yaklaşık bir saatlerini aldığını vurgularken gövde yapısı ve bacakların, canlı türünün topraktaki dar aralıklardan geçmesini sağlayan itme kuvvetleri oluşturmasına imkan verdiğini kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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