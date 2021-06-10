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13 yıl aradan sonra Amerika yıllık enflasyonu %5'i gördü

Amerika'da 13 aradan sonra 2021 mayıs ayında enflasyon %5i gördü. Şuanki rakamlar geçmişte en son 2008 Ağustos ayında görülmüştü. Amerika 2021 yıllık enflasyon oranı kaçtır? Amerika 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı kaçtır? İşte detaylar...

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10.06.2021 16:02:53
13 yıl aradan sonra Amerika yıllık enflasyonu %5'i gördü

ABD'de 2021 Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon oranı beklentilerin üstüde gerçekleşerek %0,6 olarak hesaplandı. Böylelikle Amerika'nın yıllık enflasyonu 13 yıl aranın ardından tekrar %5'i gördü. Enflasyon verisine ilişkin Bloomberg anketindeki beklentiler, tüketici fiyat endeksinde yıllık yüzde 4,7, aylık yüzde 0,5 artış yaşanacağı yönündeydi.

Amerika yıllık enflasyon'da 2008 yılı rakamlarını yakaladı

Ekran Alıntısı_18

Mayıs ayının TÜFE rakamları yıllık yüzde 3,5 oranında yükselme kaydetmesi bekleniyordu. Nisan ayında ise TÜFE'de piyasa beklentisinin üzerinde yıllık yüzde 4,2, aylık yüzde 0,8 artış yaşanmıştı.

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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