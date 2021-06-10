13 yıl aradan sonra Amerika yıllık enflasyonu %5'i gördü
Amerika'da 13 aradan sonra 2021 mayıs ayında enflasyon %5i gördü. Şuanki rakamlar geçmişte en son 2008 Ağustos ayında görülmüştü. Amerika 2021 yıllık enflasyon oranı kaçtır? Amerika 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı kaçtır? İşte detaylar...
ABD'de 2021 Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon oranı beklentilerin üstüde gerçekleşerek %0,6 olarak hesaplandı. Böylelikle Amerika'nın yıllık enflasyonu 13 yıl aranın ardından tekrar %5'i gördü. Enflasyon verisine ilişkin Bloomberg anketindeki beklentiler, tüketici fiyat endeksinde yıllık yüzde 4,7, aylık yüzde 0,5 artış yaşanacağı yönündeydi.
Amerika yıllık enflasyon'da 2008 yılı rakamlarını yakaladı
Mayıs ayının TÜFE rakamları yıllık yüzde 3,5 oranında yükselme kaydetmesi bekleniyordu. Nisan ayında ise TÜFE'de piyasa beklentisinin üzerinde yıllık yüzde 4,2, aylık yüzde 0,8 artış yaşanmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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