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TIMETURK / DÜNYA / 13 gündür okyanusta sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı

13 gündür okyanusta sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıyan ve ambarında yangın çıkan büyük yük gemisinin 13 gündür sürüklendikten sonra Atlas Okyanusu'nda battığı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-03-01 21:32:50
13 gündür okyanusta sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı

Portekiz Donanmasından ve MOL Ship Management adlı Singapur'daki armatör şirketten yapılan açıklamada, Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki geminin Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nın 402 kilometre açığında battığı duyuruldu.

Verilen bilgilerde, bir kurtarma ekibinin gemideki yangını söndürdüğü, Portekiz Donanmasının da olası bir yakıt sızıntısına karşı önlem aldığı ifade edildi.

Felicity-Ace

Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden ve ABD'nin Daisville Limanı'na doğru yol alan, çoğunluğu Porsche olmak üzere çok sayıda lüks marka aracı taşıyan gemide 16 Şubat'ta yangın çıkmış ve içindeki 22 kişilik mürettebat Portekiz Hava Kuvvetlerine bağlı bir helikopterle kurtarılmıştı.

Geminin 4 bin araç alma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken Porsche Cars North America firması, "bu olaydan etkilenen tüm araçları değiştirmek için yeni üretime başladıklarını" açıkladı. AA .

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