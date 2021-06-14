12 yıldır oturduğu koltuktan uyarılarak kaldırıldı

İsrail'de Netanyahu'nun 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldığı anlar gündeme oturdu. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, başbakanlık koltuğunu kaybetmenin şokunu yaşıyor.

İsrail'de Netanyahu'nun 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldığı anlar gündeme oturdu. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi. Netanyahu'nun 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldığı anlar ise gündem oldu. O anlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıkça paylaşıldı.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, dün Mecliste güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

NETANYAHU'YU NELER BEKLİYOR?

İsrail'de 12 yılı aşkın süredir aralıksız yaptığı başbakanlık görevini kaptıran Netanyahu'nun siyasi gücünü kaybetmesinin ardından hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili sürecin hızlanacağı, buna karşılık eski Başbakan'ın tutuklanmaktan kurtulmak amacıyla yeni hükümeti devirmek için tüm siyasi tecrübesini ortaya koyacağı ifade ediliyor.

Netanyahu, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla üç ayrı yolsuzluk dosyasından yargılanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.