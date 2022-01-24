110 yıl sonra ortaya çıktı! Titanic'te dikkat çeken Osmanlı detayı

Güney Atlantik Okyanusu'nda batan Titanic gemisi ile alakalı dikkat çekici bir Osmanlı detayı ortaya çıktı.

Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı film ile belleklere kazınan Titanic bir defa daha gündemde.

15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağıyla çarpışarak batan Titanic ile alakalı tarihçi Claes-Goran Wetterholm dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Felakette 1.500'ü aşkın insan can verdi. Çünkü gemi yolcuların 3'te 1'ine yetecek kadar 16 ahşap cankurtaran botu ve dört direnebilir bot taşıyordu.

Wetterholm'a göre, kült filmde de gördüğümüz cankurtaran botlarında önceliğin kadınlar ve çocuklara verilmesi gidişatı reeli yansıtmıyor.

Titanic, hizmete girdiğinde dünyanın en büyük yolcu gemisiydi, uzunluğu 269 metre ve Dünya üzerindeki en büyük insan üretimi hareketli cisim oydu.

Londra'nın Docklands bölgesindeki gemi enkazı hakkında yeni bir sergiyi tanıtmak için Sunday's You dergisine konuşan Wetterholm kurtulanların çoğunun erkek olduğunun altını çizdi.

Wetterholm kaptandan gelen bu emrin, geminin farklı taraflarındaki görevliler tarafından farklı açıklandığını söyledi.

'Hayatta kalanların kadın ve çocuklar olduğu söylense de bu doğru değil: 323 erkek hayatta kaldı, bunların yüzde 80'i sandallara sancak tarafından bindi' diyen Wetterholm sözlerine şöyle devam etti;

'Hayatta kaldılar zira o tarafı tahliye eden birinci subay William Murdoch, içeri girmelerine mani olmadı. Dağılan son teknelerde çoğunluk erkekti.'

2 bin 224 yolcu ve tayfaya konut sahipliği yapan Titanic 1500'ün üzerinde insana kabir oldu.

OSMANLI DETAYI

Wetterholm 'a göre, Titanic ile alakalı değişik yaygın hatalar arasında yolcuların tebaayı yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu yarıyılında Suriye ve Lübnan'dan gelen Arap yolcular gemideki en kalabalık 5. kavmi grup olarak dikkat topluyor.

Başka bir deyişle gemide pek çok Osmanlı yurttaşı da yer alıyordu. Wetterholm 'Yeni bir hayat kurmak için Suriye ve Lübnan'dan geldiler, Cherbourg'da Titanik'e katılmak için tekneyle seyahat ettiler' dedi.

Watterholm'un açıklamaları 2012 senesinde İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nde yapılan bilimsel araştırma ile paralellik gösteriyor.

1852'den 2011'e kadar 18 deniz trajedisini mercek alan araştırma erkeklerin yüzde 34.5'inin hayatta kaldığını kadınlarda ise bu oranın yüzde 17.8 olduğu sonucuna erişmişti.

Kaynak: Haberlen

.