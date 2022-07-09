11 yıl sonra ilk: Beşar Esed ailesiyle harabeye dönen Halep'te

Suriye rejimi lideri Esed, ülkede savaş çıktığından beri ilk defa Halep'i ziyaret etti.

Suriye rejimine ait haber ajansı SANA, Esed'in "Kurban Bayramı namazını Halep kentindeki Sahabi Abdullah bin Abbas Camisi'nde kıldığını", Suriyelilerin ve askerlerin bayramını kutlayan bir mesaj yayınladığını bildirdi.

Esed, Telegram'da eşiyle birlikte, "Halep'in tarihi Emevii Camisi'ni" ziyaret ettiklerini ve "Kurban Bayramı vesilesiyle açık olan Eski Şehir çarşılarında yürüdüklerini" paylaştı.

Esed'in resmi Facebook hesabından paylaşılan fotoğraflarda Esed ailesi yıkıntıların arasında yürürken gözüküyor.

Halk TV'nin aktardığına göre Esed, “Halep yerel yönetimi terörizm ve sabotajdan diğer yönetimlerden çok daha çekti. Halep halkının bunların tamir edilmesini isteme hakkı var” dedi. .