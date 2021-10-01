DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rus şirketi Gazprom’dan Avrupa’ya doğalgaz açıklaması
Vadeli doğal gaz piyasası açıldı
100 yıl aradan sonra ilk Çarlık düğünü
Ünlü ekonomist uyardı: Büyük kriz yaklaşıyor
Oğuzhan Asiltürk ne zaman, nereye defnedilecek? Oğuzhan Asiltürk hangi mezarlığa defnedilecek? Cenaze programı belli oldu!
72 yaşındaki Trabzonlu amatör futbolcu sahalara geri döndü
İran'dan İsrail'e ''Bahreyn ziyareti'' kınaması
Hem unvanı hem parayı reddeti
3600 ek gösterge zamlı maaşlar | 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?
Ata tohumundan Cırgalan biberi; kilosu 65-70 lira
Doğu Karadeniz'de 4 ilden 1 milyar doları aşan ihracat
Engin Ardıç: Kemalistler zor durumda
Antalya Valiliği: Turist sayısı 7 milyonu aştı
Avustralya koronavirüs nedeniyle kapattığı sınırları yeniden açmaya hazırlanıyor
İklim değişikliği Dünya’nın parlaklığını düşürüyor

TIMETURK / DÜNYA / 100 yıl aradan sonra ilk Çarlık düğünü

100 yıl aradan sonra ilk Çarlık düğünü

Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.

27 Dakika Önce
2021-10-01 17:01:27
100 yıl aradan sonra ilk Çarlık düğünü

Romanov, İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'daki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde dünyaevine girdi.

Rusya'da bir asır sonra düzenlenen ilk hanedan düğünü olması nedeniyle dikkati çeken nikah törenine, çok sayıda davetli katıldı.

Tarihte Bolşeviklerin katlettiği Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi 40 yaşındaki George Romanov, İspanya'da ikamet ediyor.

Rusya İmparatorluğu'nun son çarı 2'inci Nikolay, eşi ve beş çocuğuyla 1918'de Bolşevikler tarafından öldürülmüştü.

George Romanov, Nikolay'ın kuzeni Büyük Dük Kiril'in torunu Büyük Düşes Mariya Vladimirovna Romanova'nın oğlu olarak Madrid'de doğmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN