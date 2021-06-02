10 kişi ‘ölüm listesi’nde!.. 'Belçika Rambo' hala aranıyor

Birliğinden ağır silahlar çalarak firar ettiğinden beri polis her yerde onu arıyor. İki haftadır alarm verilen ülkede operasyon başlatılırken, medyanın 'Belçika Rambo' olarak andığı 46 yaşındaki askerin ölüm listesi ele geçirildi.

Milliyet'in aktardığı habere göre Belçika'daki birliğinden ağır silahlarla firar eden ve radikal görüşlü aşırı sağcı bir askeri bulmak için başlatılan operasyon tüm hızıyla sürüyor.

Görevli olduğu üsten anti tank roketi, ağır makinalı silahlar ve mühimmatlar çalarak firarJürgen Conings isimli 46 yaşındaki askerle ilgili şoke edici haberler geliyor.

10 HEDEFTEN OLUŞAN ÖLÜM LİSTESİ

Ülkenin terör izleme listesinde bulunan ve şu anda polis tarafından aranan Belçikalı askerin, 10 potansiyel hedeften oluşan bir ölüm listesi hazırladığı ortaya çıktı.

Önde gelen bir koronavirüs uzmanı ile Belçika Savunma Bakanı'nın, polis tarafından iki haftadan uzun süredir aranan ve medya tarafından 'Belçika Rambo' lakabıyla anılan 46 yaşındaki Onbaşı Jurgen Conings'in hedeflerinden ikisi olduğuna inanılıyor.

GÜVENLİ EVE GÖTÜRÜLDÜ

Yerel medyadaki haberlere göre, polis yetkilileri kaçağın geçen ay ortadan kaybolmadan önce bıraktığı mektupları okudu. Bunun üzerine Belçikalı askerin ölüm listesinde olduğu düşünülen 10 kişinin güvenliğini artırıldı.

Ülkenin koronavirüse dair aldığı kararların pek çoğunun ardındaki isim olan, Belçika'nın en tanınmış koronavirüs uzmanlarından Marc Van Ranst ailesiyle birlikte bir güvenli eve götürüldü.

ESKİ KARISI DA LİSTEDE...

Belçika'da yayın yapan Het Laatste Nieuws gazetesine göre, Conings'in boşanmasına karışan bir avukat ve eski karısı da polis koruması altında.

Geçen yıl siyasi görüşleri nedeniyle Conings'i şikayet eden, ordunun üst düzey isimlerine ve Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder'a ekstra güvenlik verildi.

Belçika medyasına göre, ekstra koruma sağlanan tüm hedefler güvenli evlere götürülmeyecek. Tehlike altında olduğu düşünülen kişilerin evlerini devriye ekipleri çevreleyecek.

"HATALAR YAPTIK"

Belçikalı savcılar, yerel medya kaynaklarına tedbirleri doğrulamayı reddetti. Belçika'nın Flanders eyaletine bağlı Limburg bölgesindeki camilerde ve sığınma merkezlerinde de askerin kaybolmasından bu yana güvenlik önlemleri alındı.

Polis ve ordunun yaklaşık iki haftadır aradığı 46 yaşındaki Jürgen Conings hakkında Belçika'nın RTBF televizyonuna konuşan Amiral Hofman, "Saklamanın anlamı yok. Bilgi akışında ve bazı güvenlik uygulamalarında hatalar yaptık." dedi.

Hofman, daha önce radikal eğilimleri nedeniyle tehlikeli sayılan en az 30 asker arasında ismi bulunan Conings'in durumuyla ilgili bilginin "en üst seviyelere" aktarılmadığını, firari askeri en kısa zamanda canlı olarak ele geçirmeyi umduklarını kaydetti.

Orduda aşırı sağ eğilimlerin bulunup bulunmadığı sorulan Hofman, "Ordu toplumun bir yansımasıdır. Her eğilim, her fikir orduda bulunabilir." diye konuştu.

TEHDİT MESAJLARI GÖNDERMİŞ

Conings'in Belçika'nın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesini koordine eden virolog Marc Van Ranst ve ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar gönderdiği de tespit edildi.

ORMANLIK ALAN UYARISI

Polis, firari askerin aracını terk edilmiş buldu. Araçta ise 4 anti tank roketi bulunduğu açıklandı. Conings'in yanında hala ağır silahlar ile mühimmat bulunduğu ve 12 bin hektarlık ormanda yaya olarak kaçtığı tahmin ediliyor. Bölgede yaşayanlar doğal park olan ormanlık bölgeye gitmemeleri için uyarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.