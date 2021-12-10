10 dakikada ölüm! Yasal destekli 'intihar kapsülü'

2017 yılında tanıtılan ‘Sarco’ adlı intihar kapsülünün gelecek yıl İsviçre’de kullanıma başlayabileceği belirtildi.

Kullanan kişiye oldukça rahat bir ölüm sunduğu iddia edilen 3D baskılı intihar kapsülünün İsviçre yasalarına göre kullanımının uygun olduğu belirtilirken, yasal destekli intihar kliniklerinde kullanılacağı aktarıldı.

NTV'nin haberine göre İsviçre'de yasal incelemeden geçerek kabul edilen, 3D baskılı "intihar kapsülü", ülkenin yasal destekli intihar kliniklerinde kullanılacak.

Sarco kapsülünün yaratıcısı Dr. Philip Nitschke yaptığı bir açıklamada, amacının 'herkesin tasarımını indirerek, kendisinin makinede basmasına izin verilip kullanması' olarak açıkladı.

Bu durumun, ötenazi yanlısı Exit International grubunun kurucusu Nitschke'nin 'yardımlı ölüm' şekline olan ihtiyacı da ortadan kaldıracağı vurgulandı.

Nitschke, İsviçreli hukuk akademisyeni Daniel Hürlimann tarafından yürütülen ve Exit International tarafından yaptırılan bir incelemenin, Sarco'nun tıbbi ürünler, narkotikler, tehlikeli kimyasallar veya silahlarla ilgili herhangi bir düzenlemeyi ihlal etmediğini söyledi.

İncelemede, 'Sarco' aracılığıyla birinin intiharına yardım etmek Ceza Kanununa göre suç teşkil etmeyeceği de belirtildi.

Nitschke, Sarco'nun bir ötenazi kliniğinde veya tek başına kullanmasının İsviçre hukuku açısından sorun olmayacağını aktardı.

Organizasyon, Sarco'yu gelecek yılın başlarında İsviçre'deki kullanıcılara sunmayı hedefliyor.

SARCO NEDİR?

Sarco kapsülü sadece içeriden çalıştırılabiliyor. Kullanıcılar, bir hipoksi (oksijen yetmezliği) durumuna ve ölüme neden olan nitrojen gazını serbest bırakmak için bir düğmeye basarak, göz kırpabiliyor ve hareket edebiliyor.

Kapsülü kullanan kişi 10 dakika içinde hayatını kaybediyor.

Exit International, Sarco'yu satışa sunmayı planlamıyor, bunun yerine tasarımı 3D basarak, insanlara dağıtmayı ve aynı zamanda İsviçre'deki yardımlı intihar klinikleriyle çalışmayı tercih ediyor.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.